伊朗暂停提炼高浓度浓缩铀 核协议生效

Image caption 伊朗表示已开始暂停20%浓度的浓缩铀活动。

伊朗官方电视台1月20日表示，该国当日已经开始暂停提炼高浓度的浓缩铀，这也会让国际方面对该国的制裁有所减轻。

去年11月，美国、俄罗斯、中国和英、法、德三个欧盟国家与伊朗就解决该国核问题达成协议。

协议主要内容包括：伊朗同意暂停生产浓度为5%以上的浓缩铀，同时稀释或转化库存的浓度为20%的浓缩铀；接下来6个月时间里，伊朗不再增加浓度为3.5%的浓缩铀库存，不再兴建额外的铀浓缩设施，不新增离心机。

作为对伊朗暂停部分核活动的回报，六国同意不再对伊朗实施更多制裁，并在维持现有严厉制裁的基础上放松部分制裁。

联合国监督机构 - 国际原子能机构将会证实德黑兰方面是否实施了该国的承诺。

这就会为欧盟和美国解除对伊朗的一些制裁铺平道路，这样伊朗就获准重新出口石化产品以及黄金交易，加之高达数十亿美元。

伊朗的原子能组织负责人萨利希表示，国际原子能的检查员正在纳坦兹切断离心机级联。对伊朗的“制裁冰川正在融化”。

西方一直谴责德黑兰方面在研制核武器，但是伊朗方面却否认这个说法，并称其核项目是为了和平用途。

国际原子能机构的鉴定工作将会在周一进行。

BBC记者说，该机构的结论据悉将会传到布鲁塞尔，之后包括英国外长黑格在内的欧洲外长将会投票表决，决定部分解除对伊朗的制裁。

决定做出的一到两个小时之后，对伊朗的部分制裁取消将会生效。

（编译：林杉/责编：尚清）