韩国近半数信用卡用户个人信息失窃

图片版权 AFP Image caption 韩国三大信用卡公司总裁因用户个人信息被盗而公开道歉

报道说，近半数韩国人的信用卡帐户信息失窃，并被非法转卖给市场营销公司。

韩国信用评价公司（Korea Credit Bureau）的一名电脑维护合同工最近非法窃取并拷贝了二千万份用户信用卡信息。

涉嫌盗窃信用卡信息的这名合同工已经被逮捕。

据信，这名合同工非法访问了三大数据库，里面分别存储着韩国国民卡（KB Kookmin Card）、乐天卡（Lotte Card）和农协卡（NH Nonghyup Card）的用户信用资料。

这名员工将用户资料复制到USB存储设备中，随后将资料卖到销售企业。

韩国总人口约五千万左右，因此此次用户信息失窃案件影响极大，涉及范围极广。

发行上述三种信用卡的相关公司负责人都已为数据外泄事件而公开道歉。

屡次受袭

韩国政府金融监督机构金融监督院（Financial Services Commission）也在网上发表声明，表示一旦用户遭受财务损失，可以要求信用卡公司做出补偿。

大规模个人数据失窃案在韩国已经不是第一次。

2012年时，两名黑客非法获取韩国第二大移动电话运营商870万用户资料被逮捕。

2011年，游戏《冒险岛》玩家数据遭到游戏开发者盗取。

2011年7月，韩国社交网站Cyworld用户数据也遭黑客窃取。

（编译：晧宇 责编：顾垠）

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