叙利亚危机：联合国撤销伊朗和谈邀请

图片版权 BBC World Service Image caption 叙利亚冲突已经造成大量死伤

由于伊朗未能明确表示支持组成叙利亚过渡政府办法，联合国已经撤销早些时候发出的让该国参加在瑞士日内瓦举行的和谈的邀请。

有关和谈原定在星期三展开。这是有关历史三年的叙利亚内战的最大型外交活动。

在这次冲突中已经有逾10万人遇害，数以百万计的人流离失所。

作出批评

联合国秘书长发言人马丁·内西尔基批评德黑兰方面未能支持组成叙利亚过渡政府的方案，而这是召开和谈的基础。

联合国邀请伊朗参加和谈，激怒了美国和得到西方支持的叙利亚反对派。

伊朗是叙利亚政权的主要盟国。

早些时候，叙利亚的主要反对派系“全国联盟”曾经威胁说，如果不撤销对伊朗的邀请，他们将不会出席和谈。不过，现在该组织已经证实会出席会谈。

该组织的发言人蒙齐尔·阿可比克对BBC表示，撤销对伊朗的邀请是正确的做法。

私下会谈

在另一方面，联合国秘书长发言人内西尔基解释说，早些时候，秘书长潘基文发出邀请之前曾经私下与伊朗高级官员会谈，并且得到保证说，他们了解并支持日内瓦和谈的基础与目标。

不过，伊朗在星期一发表了几项声明，拒绝接纳任何为他们出席和谈而订立的先决条件。

联合国秘书长发言人内西尔基说，由于伊朗选择置身于基本的要求之外，因此，潘基文决定和谈将在没有伊朗参与的情况下举行。

美国方面已经对撤销邀请的决定表示欢迎。

（撰稿/责编：顾垠）

网友如有评论，请用下表：

读者反馈

為何 BBC 對日本和歌山縣漁民殘忍手法集體捕殺樽鼻海豚。完全不作任何報導 ﹖﹖BBC 是否覺得屠殺海豚是正確﹖

<strong> 未署名</strong><br/>

没有伊朗的叙利亚和谈就算探出任何结果，确定能在伊朗不支持的情况下得到执行吗？

别让政治毁了叙利亚实现和平的可能。

<strong>DI, </strong><br/>

Dear friends: Why did UN want to invite me to talk in Europe? After secret deals were cut behind my back for 4 times, I suggested UN talk to me at the UN headquarters in NYC since I did not have US passport to leave the US. As you know, UN did not respond to my idea. Why now? Why not NYC?

<strong>Faye Zhengxing, DC, USA</strong><br/>