中国等新兴市场推进佳士得交易业绩
- 2014年 1月 23日
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总部在伦敦的佳士得拍卖行宣布，他们在全球经济疲软的情况下创下2013年艺术品销售新纪录，总额达45.4亿英镑，比2012年增加16%。
佳士得说，公司于2013年首次在中国和印度举办了拍卖会，而亚洲艺术品收藏家为佳士得交易额的增加做出了重要贡献。
欧洲传统市场仍然在去年占据了54%的份额，美国占30%，亚洲所占份额达到16%。
中国收藏大幅增加
与2012年相比，中国买家在艺术品方面的花费增加了63%。
佳士得欧洲总裁皮尔坎南说，他预测未来三年在中国和印度等国家的交易额将会继续大幅增加。
佳士得总裁默菲则表示，佳士得的策略是向中国这样的新兴市场投资，并开拓私人洽购和互联网交易的新渠道，从而在佳士得做为世界第一大拍卖行的基础上实现进一步增长。
（编译：跃生 责编：李莉）