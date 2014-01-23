美军方担心中日紧张 呼吁双方克制

图片版权 AFP Image caption 洛克利尔说，他与中国人民解放军的对等官员之间没有热线电话。

据路透社报道，美军太平洋司令部指挥官周四（23日）承认对中日两国间的紧张对峙表示担忧。

此前一天，日本首相安倍把日中关系与一战前的英德关系相提并论。

美军太平洋司令部司令塞缪尔·洛克利尔上将说，美国的作用是继续鼓励日中双方保持克制，并希望用外交对话来解决双方的分歧。

在五角大楼举行的一次记者招待会上，洛克利尔被问及如何评估日中两国间的紧张以及双方发生冲突的可能性。他回答说：“我对此感到担忧。

他说：“任何时候，当你遇到两个大国，两个经济大国，两个军事大国之间出现分歧，而双方又互不沟通，看不到明显的外交解决方案，这个时候风险几率就会增长。”

紧张关系

长期以来，中日关系一直因为北京政府认为日本未能为1930年代和1940年代的侵华行为赎罪而受到影响。

最近，两国关系又因为东中国海的领土争议以及中国去年年底在该海域设定防空识别区而进一步恶化。

安倍首相去年12月参拜靖国神社以及日本因中国加强军力对北京的不信任更是让两国关系雪上加霜。

安倍在周三表示，日中两国应该避免重复英国和德国以往的错误。英德两国尽管拥有很强的经济联系，但在一次大战中仍然成为敌对双方。

根据日本公布的数据，中国和日本，这两个世界第二大和第三大经济体有着很深的商业联系，双边贸易额在2012年达到将近3340亿美元。

军事热线

而一旦中日交恶，美国军方能否快速化解东中国海的危机仍不明了。

洛克利尔说，他与中国人民解放军的对等官员之间没有热线电话联系。

他说：“在出现危机的时候，我没有能力拿起电话，同一名解放军的海军将领直接对话。我们需要设立这样一个机制。”

美国和中国曾在2008年同意在两国国防部之间设立一个热线电话联系，但尚未在紧急时刻使用过。

美国国防部长和参谋长联席会议主席偶尔会通过电话与中国国防部长和解放军总参谋部长对话。

洛克利尔说，这是否足以应付出现危机的时候仍是一个疑问。不过，他希望在出现危机的时候这可以派上用场。

他表示，美中海军之间有必要建立起一个类似的对话机制。

（编译/责编：尚清）