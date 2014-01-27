日本NHK会长就慰安妇言论道歉

图片版权 AP Image caption 日本“放送协会”（NHK）会长籾井胜人发表慰安妇讲话引起争议

日本“放送协会”（NHK）会长籾井胜人周一（1月27日）就履新第一次记者招待会上有关慰安妇问题发表的争议性言论作出道歉。

他说，自己有关慰安妇在战争期间“很常见”的说法“极不恰当”。

日本内阁发言人也表示，籾井胜人此番讲话“是个人评论”，而不是作为放送协会会长讲的。

日本放送协会是日本的公营广播机构。

籾井胜人上周六在被任命担任日本放送协会会长后的记者会上说，日本在二战期间使用慰安妇和其他国家没有区别。他说，这样的女性战争期间哪个国家都曾有过，比如法国、德国。

籾井胜人还表示，国际间对日本慰安妇的愤怒令他“不解”。

在籾井胜人的履新记者会上，当被问及他如何看待中国和日本的领海、领土争议时，籾井胜人表示，NHK应当和政府保持一致。

他说，“政府说东、NHK总不能说西”。

BBC驻东京记者傅东飞说，如同英国广播公司BBC, “日本放送协会”也是公共广播机构，经费来自纳税人。这样一家机构的负责人表述强烈的政治观点，无疑会引起强大轰动。

日本在二战时招募的慰安妇一般来自日本占领的邻国。这些国家认为，强征慰安妇是日本在二战时犯下的重要战争罪行。

日本大阪市长桥下彻去年5月间曾发表“慰安妇必要论”，引起中国、韩国等日本邻国的强烈不满。

籾井胜人发表慰安妇言论在中国媒体引发一片口诛笔伐。官方、半官方媒体称他“大放厥词”、“发表谬论”。

韩国多个政治党派也对籾井胜人的慰安妇言论提出批评。

韩国执政党有官员表示，籾井胜人应该向韩国人民道歉并引咎辞职。该官员认为“日本如果还有良心的话，应该为这样一个人担任公营广播机构的负责人感到羞耻，让他下台！”

（撰稿/责编：罗玲）