安理会敦促不向恐怖分子支付赎金

图片版权 Reuters Image caption 三年前在尼日尔遭绑架的四名法国男子在去年10月获释，有报道猜测法国方面支付了赎金。

联合国安理会通过决议，敦促所有会员国不要向恐怖主义团伙支付赎金，以使人质安全获释。

由英国提出的这份决议草案旨在向各国政府施加压力。

英国常驻联合国代表格兰特表示，在过去3年半时间里，“基地”组织和相关伊斯兰宗教极端组织，通过绑架获取了至少1.05亿美元赎金。

格兰特说，必须采取措施确保绑架获取赎金不再被视为一种有利可图的商业模式，“必须消除这一恐怖主义资金来源”，“必须打破这个循环”。

安理会通过的决议没有提出新的法律要求，因为根据2001年通过的第1373号决议，有关内容要求所有国家都应防止和打击资助恐怖主义活动的行为，并要求会员国不要支付人质赎金。

英国官员相信，诸如叙利亚、也门和尼日利亚等国的恐怖分子绑架人质的情况日益增多，参与绑架的恐怖组织数量也在上升。

最近几年，为了让人质获释，有些国家政府被怀疑向恐怖组织支付了人质赎金。

三年前在尼日尔遭绑架的四名法国男子在去年10月获释。有报道称，为了确保人质获释，有关方面向绑架者支付了约2000万欧元的赎金。但法国政府否认支付赎金。

美国常驻联合国代表鲍尔表示，要求赎金的绑架人质者“会对那些支付赎金和不支付赎金的政府加以区分”。

她说，绑架人质者会留意不去绑架那些拒绝支付赎金的相关国家的人质。

安理会决议说，安理会强烈谴责恐怖组织为筹集资金或赢得政府让步而制造绑架和劫持人质事件。

决议敦促会员国防止恐怖分子直接或间接获得赎金，或者向其做政治让步，以确保人质获释。

该决议还敦促会员国鼓励私营企业，在预防和回应恐怖分子绑架人质事件时，遵循相关的指南。

（编译/责编：萧尔）