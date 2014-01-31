世界最年长大火烈鸟在澳大利亚去世
- 2014年 1月 31日
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一只83岁的大火烈鸟星期五（1月31日）在澳大利亚阿德莱德动物园去世。据信它是全世界最年长的大火烈鸟。
动物园发言人说，这只大火烈鸟由于年迈和关节炎而出现身体衰竭，不得不接受了安乐死。
大火烈鸟比一般的火烈鸟大，羽毛颜色比较淡，嘴呈粉红色。
这只大火烈鸟在1933年进入阿德莱德动物园，成为吸引观众的明星。
遭到殴打
它曾经在2008年受到一群恶少的殴打，但是挺了过来。
动物专家表示，虽然这只大火烈鸟活到了83岁，但火烈鸟在野生状态下的寿命一般要短得多。
南澳动物园集团负责人本斯特德介绍说，这只大火烈鸟是世界上最年长的火烈鸟，也是在澳大利亚居住的最后一只大火烈鸟。
目前在澳大利亚还有一只65岁的智利火烈鸟，是在澳大利亚的最后一只火烈鸟。
动物园工作人员说，他们会密切关注这只智利火烈鸟的状况，注意它对大火烈鸟的去世会做出什么样的反应。
（编译：跃生/责编：李莉）