土耳其称未决定从中国购买导弹防御系统

图片版权 AP Image caption 土耳其外长达武特奥卢称，土耳其并没有决定从中国购买导弹防御系统。

土耳其外交部长星期天（2日）说，安卡拉政府还没有决定从哪个国家购买导弹防御系统，竞标仍然对所有愿意与土耳其合作生产的公司开放。

去年9月，土耳其准备从中国精密仪器进出口公司购买价值34亿美元的导弹防御系统，如果这一交易最终成功的话，对中国希望成为先进武器供应商是一大突破。

这一决定激怒了土耳其的西方盟国，中国精密仪器进出口公司此前因为被指向伊朗、朝鲜和叙利亚出售导弹，违反了防扩散条约，受到美国的制裁。

美国和北约官员还担心，北约成员国土耳其如果购买中国产品的话，中国的系统也许不能与北约的其它导弹防御系统兼容。

土耳其外长达武特奥卢星期天在慕尼黑安全政策会议上说，该国政府还没有决定从哪国购买导弹防御系统，但强调三个主要条件的重要性：联合生产、交货时间和价格。

他说，土耳其并没有把中国作为唯一的考虑对象，而是在继续谈判，就在安全政策会议举行的前一天，他还在跟一家美国公司举行有关的会谈。

达武特奥卢说，中国精密仪器进出口公司只不过是第一个表示愿意和土耳其合作生产导弹防御系统的公司，而联合生产对土耳其非常重要。

他说，生产陆基防空系统的法-意欧洲防空导弹公司和生产爱国者导弹防御系统的美国雷神公司，也仍然是土耳其考虑的交易对象。

如果这两家公司能承诺在土耳其与土方联合生产，并保证技术转让的话，达武特奥卢表示，那么土耳其当然会愿意与北约成员国进行交易。

去年11月，北约最高军事指挥官曾敦促土耳其，必须购买与其它北约防御体系兼容的导弹防御系统。

（编译：嵇伟/ 责编：尚清）