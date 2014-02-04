莫斯科学校枪击案凶犯是“优秀生”

图片版权 Reuters Image caption 学校枪击事件在俄国极为罕见。

周一（2月3日）发生的莫斯科校园枪击案中的16岁枪手被同学形容为“模范学生”。

这名十年级的学生开枪打死一名老师和一名警察，并劫持了20名同学长达一个小时，后在其父的劝说下释放了人质并被警察制服。

枪手的前同学塔格耶夫形容说：“他是 一名模范生，曾经是全校的榜样”。

塔格耶夫还说，所有的老师都很喜欢并尊重这名学生，“他和爱因斯坦差不多”。

在索契冬奥会即将开幕、安全问题令人极为关注之际，这次莫斯科校园枪击案再次触动了许多人的敏感神经。

教育制度

普京总统说，在前苏联自1991年垮台之后，俄国青年面临一个道德的真空。

他说，如果有一个更好的教育体系，这一悲剧事件应当是可以避免的。

俄国杜马安全委员会主席亚罗耶娃将这次校园枪击案归咎于电脑暴力游戏的“过多侵略性宣传”，她同时呼吁加强对枪支的管控。

杜马国际事务委员会主席普什科夫对此表示赞同。他说，太多的美国电影和充满暴力的电脑游戏结出了恶果，俄罗斯现在变得和美国一样。

校园枪击事件在俄国极为罕见。2004年一个伊斯兰分裂组织曾在北高加索的别斯兰对一所学校发动攻击，导致至少330人丧生。

（编译：沙漠/责编：伊人）