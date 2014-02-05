美国休士顿发生华裔移民一家四口灭门案

图片版权 AP Image caption 休士顿警方向公众征求线索，希望能早日找到凶手。

美国德州休士顿发生一起华裔家庭一家四口惨遭灭门谋杀的惨案，当地警方正在调查当中。

家住休士顿郊区的孙姓中国移民家庭在农历新年期间遭人灭门杀害，夫妻两人和两名年幼儿子一共四人死亡。

警方表示，死者分别是50岁孙茂业（Maoye Sun）和49岁的谢梅（Mei Xie），9岁的孙谢（Timothy Xie Sun）和7岁孙晓（Titus Xiao Sun）。

据警方了解，孙家生活单纯，不懂为什么会遭人如此残酷手段谋杀，警方向公众征求线索，希望能早日找到凶手。

头部中枪

警方表示，人们最后一次看到孙茂业是他在1月24日上班途中，1月28日因为孙茂业没有上班而有人报警要求警方到孙家查看。

28日晚，警方在孙家房内发现4名死者尸体，4人都是头部中枪。死在家中不同房间，警方研判谋杀案发生的时间约在24日至28日之间。

据了解，孙茂业来自山东，毕业于得州大学奥斯汀分校，获得工程力学博士学位，在一家石油公司工作。

谢梅来自北京，做货车运输生意，两人都已经归化入了美国籍，两名孩子就读当地小学。

灭门惨案

最近几年，多起海外华裔家庭灭门惨案引起的了关注。

2011年，英国北安普顿华人丁继峰一家四口遭到灭门杀害，凶手杜安翔在案发后逃往北非躲藏，2013年被引渡回英国受审。

杜安翔与丁继峰发生财务纠纷，输掉司法诉讼后愤而杀害丁继峰全家人，被判终身监禁。

2013年，美国纽约华裔移民李巧真和4名年幼子女遭到丈夫表弟陈明东杀害。

陈明东被捕后接受精神鉴定，目前尚未出庭接受谋杀指控。

（撰稿：友义 责编：李莉）