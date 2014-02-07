奥巴马呼吁中国缅甸尊重宗教自由

图片版权 AP Image caption 奥巴马说，宗教自由对美国国家安全至关重要。

美国总统奥巴马表示，宗教自由对美国国家安全至关重要，他并呼吁中国、缅甸等国家允许更多的宗教自由。

奥巴马与夫人米歇尔一同出席全美早餐祈祷会时说，历史显示，保障国民权利，包括宗教自由权利的国家要更加公平、和平和成功。

奥巴马在讲话中说，受美国宪法第一修正案保护的宗教自由正在全球受到威胁，他更点名指出，中国和缅甸等国家在这个问题上应当做得更好。

奥巴马表示，“我们与中国有很多的生意来往，这种关系不仅对两国来说很重要，而且对世界来讲极其重要”。

但他强调：“中国要想实现其潜能，就应当保障包括基督教、藏传佛教，以及维吾尔穆斯林在内的普世人权。”

奥巴马总统星期四（2月6日）出席了在首都华盛顿举行的一年一度的全美早餐祈祷会，其它出席者包括美国国会议员、知名人士和来自全球的佳宾。

奥巴马说，宗教自由对美国国家安全至关重要，它也是美国外交政策的重点之一。

但奥巴马表示，其中的一些外交努力并非令人愉快，特别是与在战略上和经济上对美国来说都很重要的国家打交道时更是这样，比如中国。

美国全国早餐祈祷会是美国国会祈祷议员团主办的年度活动。它是在每年二月的第一个星期四举行。

（编译/责编：萧尔）