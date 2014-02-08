伍迪·艾伦否认养女猥亵指称

图片版权 AP Image caption 伍迪·艾伦强烈否认自己曾猥亵养女迪兰

美国好莱坞著名导演伍迪·艾伦在《纽约时报》发表文章，再度否认有关他曾猥亵养女迪兰。

78岁的艾伦在文章中对前女友米娅·法罗展开攻击，指责法罗教唆迪兰作出虚假指控，并说迪兰沦为法罗"复仇的工具"。

今年28岁的迪兰上周在《纽约时报》发文指责艾伦在1992年与法罗分手时曾对她进行猥亵。

艾伦表示迪兰很可能相信自己的确曾经遭到猥亵，但他指出：“如果一个脆弱的孩子从7岁起就被强硬的母亲教导着去恨她的父亲，认为他是个对她下毒手的恶魔，不难想象多年来米娅向她灌输的我的这种形象会深深植根（迪兰的）脑海。”

艾伦坚持：“我当然没有猥亵过迪兰。我爱她，希望有一天她会意识到她因为被人欺骗而失去了爱她的父亲，而这都是因为她的母亲只顾着宣泄自己的怒火而顾不上女儿的幸福。”

阁楼

迪兰指称艾伦在一个“昏暗，像壁橱一样逼仄的阁楼”里猥亵了她。

但艾伦表示自己有幽闭恐惧症，通常不会进入任何逼仄的阁楼空间。

他指出，迪兰20多年前首次作出指责时，由检控官和警方指派的多名心理学家在对她进行心理评估后认为她没有受到猥亵。

艾伦还说自己当时曾通过测谎，而法罗却拒绝接受测谎。

法罗与艾伦在80年代初期相恋并同居，但两人一直没有结婚。

90年代初，法罗发现艾伦与自己的韩裔养女宋宜偷情，两人分手。艾伦与宋宜在1997年结婚至今。

（撰稿/责编：伊人）