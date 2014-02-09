澳洲东南部数十处野火威胁城镇民居
- 2014年 2月 9日
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持续高温和大风天气导致澳大利亚东南部连续发生数十起森林大火。
特别是东南部维多利亚州已完全笼罩在火灾阴影下，当地气温飙升到摄氏40度以上，而且风向也不利救火。
据当地官员表示，有数字不详的民居已经被大火吞噬，至少一名消防员受伤。
澳联邦也表示这是自2009年以来最严重的火灾，消防人员正在全力抢救。
澳大利亚联邦紧急事务部长表示，当局正从临近的新南威尔士州和邻国新西兰调派消防员协助救火。
生命财产濒危
据悉，有一些灾区居民部在接到政府疏散警告时驾车逃离火场已太晚，目前仅能自行做好防火准备。
在2009年的火灾中，约2000民居被毁，173人死亡。
除维多利亚州外，南澳和新南威尔士也有火情。
BBC驻悉尼记者莫瑟尔介绍说，高温和大风继续是消防救灾人员的最大挑战，如果近日气温下降则将有助于控制火情。
据当地媒体报道称，迄今为止墨尔本周边的郊区镇沃兰代特，米克汉姆镇和基斯伯恩均已有民居被烧。
（编译：晧宇 责编：路西）