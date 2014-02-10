更多叙利亚人逃离被围困的霍姆斯老城

图片版权 Reuters Image caption 又有约300名叙利亚人逃离霍姆斯的被围困了18个月的老城。

大约300名叙利亚人逃离该国第三大城市霍姆斯的被围困了18个月的老城。

叙利亚红新月会通过推特证实了最新的疏散行动。

上周末，根据霍姆斯市长与联合国达成的一项停火协议，数百名平民获准离开老城，现在这一协议又被延长了三天。

与此同时，叙利亚政府与反对派谈判代表恢复了在日内瓦举行的和谈。

但分析人士说，他们预计会谈不会取得太大的进展。

反对派想要政府用文字承诺2012年《日内瓦公报》，该公报呼吁成立叙利亚过渡政府。

但阿萨德总统领导的叙利亚政府否决了任何权力过渡的可能性。

双方在上月结束的首轮会谈中，除了相互攻击以外，没有达成任何切实的协议。

周一（10日）开始的第二轮会谈是就制定议事日程进行初步商谈，但双方代表还没有举行面对面的会谈。

炮火中疏散

自2011年以来，叙利亚内战已经导致十多万人丧生，950万人流离失所。

在霍姆斯第一次的三天停火期间，数百名平民被获准离开。

但疏散行动在迫击炮攻击和枪击中进行，导致数人被打死，冲突双方互相指责对方。

尽管在日内瓦举行的首轮会谈讨论了霍姆斯的局势，但停火协议实际上是在霍姆斯市长巴拉兹和联合国驻叙利亚协调官之间达成的。

巴拉兹在周日表示，有关方面正在讨论把停火协议再延续三天。

之后联合国救援负责人阿莫斯在一份声明中证实，该停火协议的确被延长了三天。

（编译：嵇伟 责编：尚清）