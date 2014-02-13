顶级奢侈品牌爱马仕在华销售创新高

图片版权 Reuters Image caption 创立于1837年的巴黎爱马仕集团去年整体销售增长了7.8%，首次超过37亿5千万欧元。

据法新社报道，尽管中国官方大力反腐，杜绝公款炫耀消费，法国奢侈品顶级品牌爱马仕去年在中国销售创纪录。

创立于1837年的巴黎爱马仕集团去年整体销售增长了7.8%，首次超过37亿5千万欧元（相当于51亿3千万美元）。

在中国，爱马仕销售额增长了将近20%。爱马仕牌的围巾和手袋在中国大陆尤其畅销，但爱马仕牌手表在华销售却不尽人意。

但是，爱马仕品牌销售增长最快的还是在美国。

爱马仕集团行政总裁阿克塞尔•杜马斯告诉法新社：“这是非常好的一年，第四季度是非常好的，而且2014年的趋势现在看是良好的。”

爱马仕的丝巾最为著名，但它也生产和销售范围广泛的产品，包括Kelly和Birkin的手袋品牌以及香水。

爱马仕45%的业务在亚洲，日本是其最大的客户，但不利的汇率，尤其是日元兑欧元的币值下跌影响到了它的业绩。

货币效应使得爱马仕损失了1.83亿欧元。

爱马仕表示，将在几天之内把日本市场的价格提高10%，但其它地方的价格也会提高3至5个百分点。

许多豪华产品公司纷纷报道，他们在中国的销售突然放缓，这主要是由于中国的反腐败行动减少了昂贵的馈赠礼物的方式，同时奢华款待和昂贵的饮料消费也有所减少。

中国经济的放缓也使一些奢侈品生产企业的销售大幅下滑。

但杜马斯说，爱马仕“并没有感觉到经济放缓。”

他还说，越来越多的中国客户正在寻找高品质和不张扬的产品，“这对我们是有利的”。

爱马仕集团将在三月底发布其完整的2013年销售结果。

（编译/责编：尚清）