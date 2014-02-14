佛罗伦萨市长可能成为意大利最年轻总理

图片版权 Reuters Image caption 39岁的佛罗伦萨市长马特奥•伦奇可能成为意大利历史上最年轻的总理。

在意大利总理莱塔周五（14日）辞职后，意大利总统纳波利塔诺开始讨论组建新政府。

普遍预计，佛罗伦萨市长马特奥•伦奇会成为意大利新总理，而莱塔正是被伦奇赶下台的。

前几天，莱塔所在的中左翼的民主党召开了一次会议，党领袖伦奇在会上呼吁对莱塔举行不信任投票，导致他最终被迫下台。

伦奇指责莱塔在改善意大利经济方面缺乏行动，并坚称有必要更换政府，以结束目前的“不确定性”。

如果39岁的的伦奇真的被纳波利塔诺总统看中的话，他将是意大利历史上最年轻的总理。

莱塔由于意大利糟糕的经济表现面临越来越大的压力。

而在民主党表示支持成立一个新政府的呼吁后，莱塔的总理地位就摇摇欲坠。

47岁的莱塔于去年与中右翼政党组成联合政府，但在位时间仅只10个月。

在接受莱塔的辞呈后，总统纳波利塔诺的办公室说，总统开始与政界领袖会谈，寻找接任总理的人选。

总统府发表的声明说，必须迅速找到一个“有效率的解决办法”，有关磋商将在周六完成。

佛罗伦萨市长伦奇说，新政府应该继任现政府，直到2018年目前的国会任期到期为止。

伦奇有可能成为贝卢斯科尼总理在2011年辞职后意大利的第三任总理。

（编译：嵇伟 责编：尚清）