克里：气候变化是最凶的大规模杀伤武器

图片版权 AP Image caption 美国国务卿克里称气候变化是最可怕的大规模杀伤性武器。

美国国务卿克里周日（16日）称，气候变化是世界上“最可怕的大规模杀伤性武器”，并称那些对此表示怀疑的人就像是坚持“地球平面理论”的人。

克里是在向印尼学生、公民领袖和政府官员发表演讲时作出的上述表态。

他说，人为的气候变化将会影响人类的整个生活方式，并说，不应该允许大公司和特殊利益集团“劫持”有关气候变化的辩论。

克里还形容那些不接受人类活动导致气候变化观点的人是“以次充好的科学家”和“极端的空想家”。

克里的助手说，之所以选择印尼作为他今年即将发表一系列有关气候变化话题的演讲的序幕，是因为这个拥有17000个岛屿的国家最有可能受到海平面上升的威胁。

中美合作

目前克里正在继续他的亚洲与中东之行，他在演讲中说，如果一些国家在采取行动遏制气候变化，其他国家却什么也不做，那么整个对付气候变化的努力将毫无意义。

政府间气候变化委员会的全球科学家认为，自1950年代以来全球变暖的主要原因有至少95%的可能是人类活动造成的，其中最主要是化石燃料的燃烧。

然而，一些持怀疑态度的人认为，全球气温上升是由于自然变化或其它非人为因素。

克里星期六从中国抵达印尼，在他访华期间，中美发表联合声明，承诺共同合作，减轻气候变化的影响以及与之相关的因燃烧化石燃料而造成的空气污染。

中国和美国是世界最大的温室气体排放国。

两国联合声明承诺共同合作，并重申将致力于为2015年全球应对这一挑战的成功努力做出贡献。

（编译：嵇伟 责编：尚清）