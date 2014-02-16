南非金矿事故“逾200采矿者被困井下”

图片版权 Reuters Image caption 出事的金矿位于波诺尼镇

南非紧急部门说，约翰内斯堡附近一座金矿发生事故，大批非法采矿者可能被困。

路透社报道称，被困矿工超过200人。南非救援部门正在紧急行动。

参与紧急救援的人告诉路透社，已经和井下大约30名矿工建立联系。

这些矿工还告诉救援人员，大约还有200人被困在更深处。这些人的状况不清楚。

救援人员使用重型机械、试图搬开封堵井口的大石块。

据路透社报道，这是一座被废弃的矿井，位于公共空地，没有护栏封锁。

紧急救助部门的Werner Vermaak 告诉BBC，周日早晨，警察在该地区巡逻时听到地下传出呼救声。

非法采矿

采矿是南非经济的一个重要组成部分，南非是世界上第四大黄金出口国。

在南非，非法开采被废弃的矿井做法很普遍。

南非矿产资源部2008年对金矿行业调查发现，由于非法开采、国库每年流失5.09亿美元。

南非一些金矿也是世界上开采最深的矿井，安全经常出问题。

特别是非法矿井。有些采矿人住在地下，条件非常危险，经常发生恶性事故。

2009年，南非哈莫尼金矿井下发生火灾，至少82人丧生，据信，死者多为非法采矿人。

（编译：苏平，责编：路西）