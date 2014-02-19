英国抗议西班牙“入侵”直布罗陀领海

图片版权 AFP Image caption 西班牙收紧直布罗陀边境管制造成车辆大排长龙。

英国政府表示，将就西班牙海军本周早些时候“入侵”直布罗陀领海向西班牙提出正式“高层”抗议。

这是英国和西班牙就直布罗陀引起的长期外交纠纷中最新的一起事件。

直布罗陀是西班牙的南端露出的一块巨岩，300年前西班牙割让给英国，但现在的西班牙政府希望重新获取这块地方。

英国外交部一名发言人说，“2月18日西班牙皇家海军演习的时候，入侵了直布罗陀附近的英国领海。”

“我们将就此向西班牙政府提出高层交涉，并准备提出正式抗议。”

直布罗陀当地媒体报道说，一艘西班牙海军船只使用假名和代号进入直布罗陀海域，后来被押解离开该海域。

去年夏天，西班牙不满直布罗陀外海设置的人造礁石阻挡了渔船作业，因而收紧了直布罗陀边境管制，造成进出车辆大排长龙。

欧盟委员会后来介入仲裁边境纠纷，但是发现西班牙收紧边境管制，并没有违反欧盟法律。

（编译：友义 责编：路西）