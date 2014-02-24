巴基斯坦塔利班高级指挥官“被枪杀”

Image caption 毕塔尼曾担任巴基斯坦塔利班临时最高领导人

有消息说，巴基斯坦塔利班组织高层头目毕塔尼在与阿富汗接壤地区被枪杀。

有报道说，阿斯玛图拉·沙欣·毕塔尼驾车穿过巴基斯坦北瓦吉里斯坦省附近的一座村庄时遭遇埋伏，被枪杀。

同时被枪杀的还有车上的三名助手。

目前尚不清楚凶手的身份。塔利班组织尚未就此发表评论。

巴基斯坦塔利班组织前头目马哈苏德去年11月被美国无人机炸死之后，毕塔尼曾经短暂担任过临时领导人。

毛拉·法兹鲁拉后来接任巴基斯坦塔利班最高领导人。

那之后，巴基斯坦和阿富汗边境部落地区发生一系列不明身份的枪手袭击武装人员的事件。

与此同时，尽管巴基斯坦政府军与塔利班多次试图举行和平谈判，该国各地持续暴力频发，针对塔利班大本营的军事行动仍然有限。

由于一个塔利班分支称为了报复军方杀死激进组织战士而杀死了23名安全部队士兵，和谈在上周破裂。

支持和谈的毕塔尼是马哈苏德被杀之后死亡的塔利班最高层头目。

（编译：高志强 责编：尚清）