乌克兰通缉前总统亚努科维奇

图片版权 AP Image caption 在经过数月的抗议示威后，乌克兰国会议员在周六投票支持罢免亚努科维奇的总统职位。

乌克兰内政部长宣布，当局已经向该国被推翻的前总统亚努科维奇下达了一项逮捕令。

阿尔森·阿扎科夫在脸书上发帖说，他们已经以“屠杀平民”的罪名对亚努科维奇和其他官员展开刑事案件调查。

在经过数月的抗议示威后，乌克兰国会议员在周六投票支持罢免亚努科维奇的总统职位。

上周，亚努科维奇下令镇压反政府示威者，据报道已导致80多人死亡。

阿扎科夫说，周日有人看见亚努科维奇出现在克里米亚半岛的巴拉克拉瓦，但稍后他在一名助手的陪同下乘小汽车离开那里，前往一个未知的目的地。

声明还说，在离开巴拉科拉瓦之前，亚努克维奇解除了他的保安随从的职务。

（编译/责编：尚清）

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