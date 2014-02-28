乌克兰呼吁俄国停止在克里米亚的挑衅

图片版权 AFP Image caption 据信是效忠俄国的武装人员已经占据了包括机场在内的克里米亚的关键交通枢纽。

乌克兰代理总统图尔奇诺夫指控俄国向克里米亚派遣军队并试图挑衅基辅当局进入一场“武装冲突”。

在发表一次电视转播的讲话时，他声称莫斯科方面想要乌克兰新的过渡政府对挑衅做出回应，这样他们就可以吞并克里米亚。

此前，未经证实的报道称，俄国飞机已经把数百名士兵运进该地区。

据信是效忠俄国的武装人员已经占据了包括机场在内的克里米亚的关键交通枢纽。

图尔奇诺夫代总统呼吁俄国总统普京“停止挑衅，开始谈判。”

他说，俄国的表现就像2008年他们派军队前往格鲁吉亚一样，“一旦挑起一场军事冲突，他们就开始吞并领土。”

在他讲话几小时前，克里姆林宫说，普京总统在与西方领导人的电话交谈中强调“不让（乌克兰的）暴力进一步升级极其重要。”

但是，普京的这一表态似乎与来自克里米亚的报道所称的情况相反。

进出克里米亚首府辛菲罗波尔的飞机已经被取消，航空公司称克里米亚半岛上的空域已经关闭。

乌克兰高级官员库尼琴告诉地方媒体，运载将近2000名被怀疑是俄国士兵的13架俄国飞机已经在辛菲罗波尔附近的一个军事基地降落。

但这一消息尚未得到证实。

（编译/责编：尚清）