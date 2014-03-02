克里米亚：战争阴云步步逼近

图片版权 n Image caption 乌克兰军事总动员

俄国在乌克兰的军事集结没有任何停止迹象。乌克兰政府下令展开军事总动员。

乌克兰总理亚采纽克警告莫斯科，任何军事行动都意味着两国关系的终结。

乌克兰新任海军总指挥别列佐夫斯基少将变节，宣誓效忠克里米亚。

BBC记者从战云密布的克里米亚发回报道说，在克里米亚，俄国伞兵已经威胁冲击乌克兰海军军营。

BBC记者还看到，俄国士兵好像在克里米亚边界挖壕沟。

当地民兵也加紧行动，封锁位于塞瓦斯托波尔的海军总部，同时封锁另外一个基地，因为那里的乌克兰军人拒绝向新的支持俄国的克里米亚政府表示效忠。

BBC记者说，看上去，俄国总统普京并不仅仅是在炫耀武力。战争虽然暂时还不是不可避免，但是，正在危险地步步逼近。

图片版权 AP Image caption 俄军已经控制克里米亚半岛的重要地点，图为被俄军包围的乌克兰士兵。

最高戒备

针对俄罗斯军队在克里米亚半岛集结力量，乌克兰政府已下令军事总动员，部队进入最高军事戒备状态，并动员所有预备役人员备战。

乌克兰代理总统亚历山大·图尔奇诺夫下令向所有非民航飞机关闭领空。

乌克兰警告俄罗斯，任何军事干预会将会触发战争，并要求北约提供防卫协助。

由于俄国不断在克里米亚半岛集结军队，英国宣布退出将在俄罗斯索契召开的八国集团峰会预备会议。

英国外相黑格已经飞往乌克兰，将于该国新领导人举行会晤。

黑格指出，“乌克兰的主权和领土完整已经受到侵犯，这不应该是处理国际事务的方式。”

针对乌克兰危机不断恶化，北大西洋公约组织在周日（2日）在布鲁塞尔召开紧急会议商讨对策。

北约秘书长拉斯穆森表示，俄国对乌克兰的武力干涉违反联合国宪章且威胁欧洲的和平与安全。

他周日（3月2日）在出席该组织政治决策紧急会议之前做出上述表示。

拉斯穆森说，俄罗斯必须停止针对乌克兰的军事活动和威胁。

他强调，召集北约28国大使就乌克兰局势召开紧急会议是因为俄国对乌克兰的军事行动以及普京对乌克兰这个主权国家的威胁。

拉斯穆森还说，北约官员将讨论俄国在克里米亚半岛的活动、此举对欧洲和平与安全意味着什么，以及北约与俄国的关系。

要求撤军

乌克兰代总理亚采纽克促请俄罗斯总统普京下令，将位于克里米亚的士兵撤回基地，强调乌克兰正处于灾难边缘。

亚采纽克在首都基辅与临时国会召开闭门会议后表示，俄国出兵对乌克兰响起直接的警报，形同向乌克兰宣战；也有国会议员国际社会保护乌克兰的核设施。

乌克兰国家安全与防卫委员会主席帕鲁比宣布的其他措施还包括：

武装部队进入全面备战状态

动员并训练预备役部队

建立紧急事务总部，加强关键地点的安全戒备，其中包括核工厂

俄罗斯总统普京获国会批准向乌克兰用兵，但普京发言人说还未决定是否出兵。

由于局势进一步紧张，美国总统奥巴马与普京通电话一个多小时。奥巴马指俄罗斯违反国际法，侵犯乌克兰主权，要求俄军退回驻克里米亚的基地。

美国已决定不参加在俄罗斯索契举行八国集团峰会的预备会议。此举被视为抵制峰会的第一步。

奥巴马还警告俄军如果采取行动，俄罗斯将在经济和政治上陷入进一步孤立。

普京表示有权维护俄罗斯在乌克兰的利益。如果俄裔平民受暴力威胁，俄罗斯有责任采取行动。

加拿大则将其驻莫斯科大使召回国，并宣布暂停准备参加六月将在索契召开的八国集团峰会。

（编译/责编：路西）

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