福布斯亿万富豪榜：盖茨重返榜首

图片版权 Reuters Image caption 比尔·盖茨在福布斯富豪榜20年排名中15年高居榜首。

在福布斯杂志周一（3月3日）公布的最新全球亿万富豪榜上，微软创始人比尔·盖茨重返榜首。

盖茨以总资产760亿美元从墨西哥电讯大亨卡洛斯·赫鲁手中夺回了榜首的位置，赫鲁以720亿美元屈居第二。

在过去20年里，盖茨15次高踞全球富豪榜榜首。而过去四年，赫鲁一直雄霸第一的位置。

西班牙纺织业大王奥尔特加继续保持第三，而有“股神”之称的美国投资商人巴菲特位居第四，电脑公司“甲骨文”创始人埃里森排名第五。

福布斯说，今年的亿万富豪数量及其总财富数额都超过了去年。

今年的亿万富翁为1645人，其平均资产为47亿美元。而去年的亿万富翁为1426人，平均资产为42亿美元。

根据福布斯的数据，1645名亿万富翁中有1080人属于自己创业致富，其余的是继承了家族财产。

中国

美国仍然是拥有亿万富豪最多的国家，一共有492人；排名第二的是经济增长迅速的中国，152人；俄罗斯以111人排名第三。

财富增长最快的是社交网站“脸书”创始人扎克伯格。随着股价的飙升，其财富增长超过一倍，达285亿美元，在福布斯排名第21。

福布斯说，今年新增加亿万富翁268人，打破了2008年的新增226人的记录。

此外，新增女性富豪数量也达到了破记录的172人，比去年增加了25%。

与此同时，有100人掉出了排行榜，其中包括16人去世。

（编译：沙漠/责编：伊人）