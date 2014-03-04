越南著名博客异见人士被判两年监禁

图片版权 truong duy nhat facebook Image caption 张维日曾是越南国营报纸的记者。两年多前，他辞去报社工作，创立了深受欢迎的博客“不同观点”。

越南知名博客作者和记者张维日（Truong Duy Nhat，译音）因发帖批评共产党政府和领导人被判处两年监禁。

在他所在的中部海港城市岘港举行的为期半天的审判中，张维日被控“滥用民主自由侵犯国家利益”。

在越南，受到广义的反国家行为控罪的人最多可以被判处七年监禁。

张维日的律师陈武海（Tran Vu Hai，音译）说：“他强烈否认这一指控，声称他是无辜的。”

美国说，他们对这一审判结果“深表关注”。

美国驻越南大使馆发表的一份声明说：“我们呼吁越南政府释放张维日和所有良心犯，并允许越南人和平表达他们的政治观点。”

现年50岁的张维日曾是好几家越南国营报纸的记者。两年多前，他辞去报社工作，创立了深受欢迎的博客“不同观点”。

私营媒体在越南是被禁的，所有报纸和电视频道都是国营。但是，许多公民现在都愿意通过博客和社交媒体接触新闻。

张维日的博文经常触及高度敏感的政治议题，并提供有别与官方媒体的评论。

在2013年4月发表的一个帖子里，张维日呼吁越南最高领导人辞职。他说，为了挽救国家的经济和政治困境，现在该“是一个新的党总书记和新总理上台的时候了。”

他于2013年5月26日在岘港市家中被警方逮捕，他的博客也被封闭。

根据一份在网上公布的判罪书副本，法庭认为张维日的博文“是虚假的，诋毁了党和国家领导人，并表达了一边倒的悲观观点。”

张维日的律师告诉法新社，“张维日在法庭上说，他作为一名好公民应该受到表扬，因为批评党和国家领导人是正常之举。”

法新社还说，他们要求旁听审判过程的申请被越南当局否决。

星期一，总部设在纽约的人权观察呼吁越南政府释放张维日，说他不应该只因为与党和政府观点不一致就受到监禁。

人权组织说，在越南，律师、博客作者和活动人士经常受到不公正的逮捕和拘禁。

无国界记者组织说，在被拘禁的博客作者人数上，越南仅次于中国。目前，有至少34名博客作者被关在监狱里。

河内当局否认他们拘禁了任何政治犯，并拒绝就此问题作出评论。

（编译：尚清 责编：李莉）