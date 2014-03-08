利比亚叛军向朝鲜旗运油船输油出口

图片版权 Reuters Image caption 利比亚海军发射警示弹，警告运油船不要靠港。

占据利比亚东部石油港口的叛军表示，他们已经向一艘挂有朝鲜旗帜的运油船输油。

挂有朝鲜旗帜的运油船“晨曦号”周六（3月8日）在锡德拉靠港，此前该船曾经在周二试图靠港但未能成功。

叛军发言人说，“我们开始出口石油，这是我们第一次交货”。

叛军要求利比亚东部享有更大的自治权，以及自主石油出口。

“海盗行为”

利比亚官员证实“晨曦号”靠港，并表示叛军的行动是“海盗行为”。

分析表示，这艘运油船虽然挂有朝鲜旗帜，但是不太可能由平壤当局所拥有或由平壤当局控制的。

分析人士说，挂朝鲜旗帜可能只是权宜之举。

石油出口

利比亚国营的石油公司警告运油船不要在叛军控制的东部三个石油港口靠港。

占据东部的叛军多次试图向运油船输油，但是都未能成功。

利比亚海军舰艇本周一向一艘挂有马耳他旗帜的运油船发射警示弹，阻止该艘运油船靠港输油。

该艘运油船指责说，利比亚海军在国际公海海域发射警示弹。

（编译：友义 责编：立行）