国际观察员欲进克里米亚遭鸣枪驱逐

图片版权 AFP Image caption 欧安组织观察员已经第三度试图进入克里米亚但遭到驱逐。

50多名欧洲合作与安全组织的国际观察员在试图进入克里米亚的时候，遭到亲俄罗斯武装部队对空鸣枪驱逐。

报道说，欧安组织派去的国际军事观察员在接近克里米亚一个检查哨点的时候，驻扎在哨点的亲俄罗斯武装向他们对空鸣枪。

亲俄罗斯武装人员表示，观察员没有获得授权进入克里米亚。

这是欧安组织观察员第三度试图进入克里米亚但被赶走。

欧安组织表示，没有人在此事件中受伤。

事态发展

与此同时，克里米亚总理举行仪式，让亲俄罗斯自卫队志愿者宣誓就职成为新的克里米亚军队。

另外，俄罗斯副外长在莫斯科与乌克兰大使举行会谈。

俄罗斯外交部没有透露会谈细节，但表示两人会谈在“在开放气氛下进行”。

此前，美国总统奥巴马和法国总统奥朗德周六（3月8日）警告，如果俄罗斯未能协助缓解乌克兰危机，就要对莫斯科采取“新措施”。

奥朗德表示，他与奥巴马在电话中同意，俄罗斯必须从克里米亚撤军，并且尽一切力量允许国际观察员进入克里米亚。

但是奥朗德没有透露，他们所谓的“新措施”是什么。

（编译：友义 责编：立行）