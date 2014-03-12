乌克兰代总统：俄罗斯“拒绝危机对话”

图片版权 Reuters Image caption 图尔奇诺夫说，乌克兰不会军事干预克里米亚。

乌克兰代理总统图尔奇诺夫表示，俄罗斯领导人拒绝与乌克兰当局展开任何磋商。

图尔奇诺夫对法新社说，尽管克里米亚公投是“假公投”，但乌克兰不会军事干预克里米亚。

与此同时，乌克兰临时总理亚采纽克正前往美国，准备与美国总统奥巴马会晤。

图片版权 Reuters Image caption 亚采纽克将在联合国安理会发表讲话。

亚采纽克于星期四抵达纽约后，将在联合国安理会发表讲话。

挑衅

图尔奇诺夫对法新社说，乌方不能在克里米亚展开军事行动，因为这样就会将乌东部与俄罗斯接壤的边境暴露出来，乌克兰得不到保护。

他表示，克里米亚在星期日举行的是否加入俄罗斯的公投是一种“挑衅”，他相信公投会被大多数民众抵制。

他说，“俄罗斯部队不打算举行公投，他们只是会伪造公投结果”。

图尔奇诺夫还说，俄罗斯政府拒绝与乌克兰举行任何对话。

他表示，“不幸的是，就目前来说，俄罗斯拒绝以外交手段解决冲突局势。俄方拒绝与乌克兰进行外交部和政府高级部门的接触”。

图尔奇诺夫星期二曾呼吁建立一支国民卫队保护国家，并为随时可投入战斗的6000士兵提供支援。

（编译/责编：萧尔）