美国法官撤销对印度女外交官的刑事诉讼

图片版权 AFP Image caption 科布拉加德返回印度后在机场受到热烈欢迎。

一名美国法官撤销了针对印度女外交官德芙娅尼·科布拉加德的刑事诉讼。

美国警方去年12月逮捕科布拉加德并对其进行裸搜的行动曾一度导致美印两国外交关系出现僵局。

法官辛德林裁决说，科布拉加德在被控犯有签证造假与支付女佣过低薪水罪名时享有外交豁免权。

科布拉加德被控欺骗其女佣说，她可以获得每月4500美元的薪酬，可其实际薪酬却低于美国的最低工资标准。美国检察人员说，这名女佣每小时的薪酬不到三美元。

已在事发后离开美国的科布拉加德通过律师阿沙克表示，这一裁决表明，法律最终取得了胜利。

外交纠纷

印度曾在科布拉加德被捕及被裸搜之后要求美国对此作出道歉。

德里对这一事件表示“极为震惊”并采取了一系列针对美国的外交报复行动，其中包括移走了美国大使馆前的保护设施以及要求华盛顿撤走一名美国驻印外交官。

美国检察官布哈拉拉说，科布拉加德被捕时享受了许多美国人不能享受的善待，警察未对她采取强制性举动，也未给她戴手铐，逮捕行动避开了她的孩子，搜身也是由一名女警官执行。

律师阿沙克说，科布拉加德目前居住在德里，仍继续在政府的外交部门工作。他还说，在美国被捕及被搜身的经历给科布拉加德造成了极大的精神创伤。

（编译：沙漠/责编：伊人）