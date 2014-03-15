莫斯科数万人集会反对俄干预克里米亚
- 2014年 3月 15日
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在克里米亚即将举行投票决定是否脱离乌克兰加入俄罗斯的前一天，数万人在俄罗斯首都莫斯科街头举行集会，反对俄罗斯干预乌克兰事务。
集会活动者高举俄罗斯和乌克兰的旗帜，高喊反对俄罗斯占领克里米亚的口号。
与此同时，也有一个规模比较小的亲莫斯科的集会在另外一个地点举行。
莫斯科支持克里米亚举行投票决定是否要脱离乌克兰加入俄罗斯，但乌克兰和西方国家则反对，并驳斥投票违法。
此前，在乌克兰东部的哈尔科夫市，支持乌克兰和支持俄罗斯的两派人士爆发流血冲突，3人死亡，5人受伤。
乌克兰指责俄罗斯煽动暴力冲突，俄罗斯也指责乌克兰必须为暴力冲突负责。
前乌克兰总统，亲俄罗斯的亚努科维奇上个月被迫下台，此后俄罗斯军事干预克里米亚半岛。
克里米亚在1954年以前一直是俄罗斯的一部分，并且是俄罗斯黑海舰队的总部。
（编译/责编：友义）