莫斯科数万人集会反对俄干预克里米亚

图片版权 AP Image caption 集会活动人士高举俄罗斯和乌克兰的旗帜。

在克里米亚即将举行投票决定是否脱离乌克兰加入俄罗斯的前一天，数万人在俄罗斯首都莫斯科街头举行集会，反对俄罗斯干预乌克兰事务。

集会活动者高举俄罗斯和乌克兰的旗帜，高喊反对俄罗斯占领克里米亚的口号。

与此同时，也有一个规模比较小的亲莫斯科的集会在另外一个地点举行。

莫斯科支持克里米亚举行投票决定是否要脱离乌克兰加入俄罗斯，但乌克兰和西方国家则反对，并驳斥投票违法。

此前，在乌克兰东部的哈尔科夫市，支持乌克兰和支持俄罗斯的两派人士爆发流血冲突，3人死亡，5人受伤。

乌克兰指责俄罗斯煽动暴力冲突，俄罗斯也指责乌克兰必须为暴力冲突负责。

前乌克兰总统，亲俄罗斯的亚努科维奇上个月被迫下台，此后俄罗斯军事干预克里米亚半岛。

克里米亚在1954年以前一直是俄罗斯的一部分，并且是俄罗斯黑海舰队的总部。

（编译/责编：友义）