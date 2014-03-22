朝鲜称不会在绑架日本人问题上让步

图片版权 Reuters Image caption 朝鲜一直坚持绑架人质问题已经解决。

在日本宣布将与朝鲜展开高层会谈之际，朝鲜一名外交人员表示，朝鲜不会在绑架日本公民问题上轻易让步。

朝鲜外务省分管日本事务的课长刘成日在媒体询问时表示，“绑架问题难道是日本与朝鲜关系的唯一问题吗？我怀疑为什么媒体总是询问这个早已经解决的问题。”

此前，日本外务省在周五（3月21日）宣布，将在3月30日和31日于北京与朝鲜举行局长级正式磋商。

日本媒体报道，日本政府将敦促朝鲜优先对绑架受害者重新展开调查，朝鲜此前同意横田惠的父母与外孙女会面表明朝方就此放低姿态。

非正式磋商

刘成日本周三在沈阳参与了朝鲜日本两国红十字会谈。

在两国红十字会谈期间，刘成日和日本外务省东北亚课长小野启一也进行了非正式的磋商，并就尽快恢复政府间正式对话达成一致。

朝鲜政府在2002年承认绑架了13名日本公民，同时遣返了其中5人。

朝鲜宣称，另外8人已经死亡，但没有透露具体细节。

短程火箭

与此同时，韩国表示，朝鲜周六向朝鲜半岛东部海域发射了30枚短程火箭。

韩国联合参谋本部说，火箭射程约为60公里，均落在了公海上，韩国军方已进入应对态势。

韩国军方分析认为，朝鲜此次发射很可能是为了应对韩美联合军演“鹞鹰”。

朝鲜在6天前，即本月16日，也在同一地点发射过25枚短程火箭。这次也和上次一样没有提前发出航行警报。

韩美联合军演“鹞鹰”于2月24日启动，将持续到4月18日。

参与“鹞鹰”演习的美军有7500人，包括5100名海外增派兵力，与以往1万余兵力的规模相比有所减少。

（编译：友义 责编：立行）