世卫组织称空气污染每年夺7百万条人命

图片版权 Getty Image caption 中国首都北京的空气污染严重，有的时候必须戴着口罩才能出门。

世界卫生组织说，该组织估计2012年有7百万人因为空气污染而死亡。

世卫组织的统计显示空气污染与心脏疾病、呼吸道疾病以及癌症有密切的关系。

在报告中，该组织称全球每8个死亡案例当中，就有一个和空气污染有关，令空气污染成为“与健康有关的、世界最大的单一环境风险”。

报告并说，此类的死亡案例在东南亚与西太平洋地区就有将近6百万件。

其中因为室内空气污染的死亡案例大约3.3百万件、室外空气污染有关的死亡案例则约有2.6百万。

其中主要是在这些地区的中低收入国家。

世卫组织专家内拉说，空气污染对健康所造成的危害远超过以前所知，尤其在空气污染与心脏疾病和中风的关系上关系密切的程度，更是严重。

他表示，在全球的健康问题上，没有多少其他因素会带来比空气污染更严重的风险。

内拉呼吁各国能够及早重视这个问题，降低空气污染的程度，因为“这可以拯救数以百万的人命”。

世卫组织家庭、妇女以及儿童健康部门的副主管布斯特里奥则说，干净的空气“可以预防非传染性疾病，并能减少妇女和老弱等孱弱全体罹患疾病的风险”。

他指出，家境贫穷的妇女和儿童“因为在家中吸入燃烧煤炭所产生的烟尘和烹饪时产生的油烟”而在健康上“付出了重大的代价”。

世卫组织报告评估，与空气污染有关的死亡案例绝大多数是和心脏

世卫组织的报告认为：40%的心脏疾病、40%的中风、11%的慢性肺部阻塞疾病、6%的肺癌、3%的儿童急性下呼吸道感染等疾病的死亡案例与室外空气污染有关。

34%的中风、26%的心脏疾病、22%的慢性肺部阻塞疾病、12的儿童急性下呼吸道感染以及6%的肺癌等疾病死亡案例与室内的空气污染有关。