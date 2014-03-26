美军：钓岛之争中日彼此误判可能性很大

图片版权 Getty Image caption 洛克利尔担心中日之间会在东海主权争议上擦枪走火。

美军在亚太地区的最高军事指挥官告诉国会，他认为中日的钓鱼岛争执很有可能会发生误判。

在国会听证会上，太平洋司令部指挥官洛克利尔说，如果中国和日本不妥善处理彼此的分歧，那么在钓鱼岛问题上发生误判的可能性“非常高也非常危险”。

不过他也指出，中日两国应该不会在近期之内发生与此有关的冲突。

在回答参议员质询的时候，洛克利尔说，他认为中国的军力尚不足以在未来的几十年中挑战美国在全球的军事优势。

但是中国有能力“影响许多与我们盟友和伙伴所涉及的事件的结果”。

洛克利尔与驻韩美军指挥官在国会听证会上，同时也认为裁减军费冲击了地区美军的战力。

洛克利尔表示，美国如果裁减军事预算“最终将会降低我们的作战准备、我们回应危机以及应变的能力”。

在预先准备的证词文稿中，洛克利尔并说“也会影响到我们与地区盟友和伙伴之间交往的信赖程度”。

驻韩美军指挥官斯卡帕罗蒂则说，虽然驻韩美军“资源齐备”，但是担心要是朝鲜半岛出现危机时，后续的部队会准备不足。

美联社的报道说，美国的军费支出虽然仍然远超过中国，但是美军的部署范围更广泛。

而裁减军事预算的压力，也让人怀疑奥巴马政府是否有能力继续执行所谓的“军力重新分配”。

美国现在正计划减少参与中东地区军事行动的部队，并在缩小海军舰队规模的同时，在亚太地区部署更多的舰艇。

（撰稿：威克 责编：路西）