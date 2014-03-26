埃及领导人塞西辞军职准备投身竞选总统

图片版权 AP Image caption 外电报道说，普遍认为塞西如果出马，几乎确定可以当选总统。

埃及的塞西元帅周三（26日）在国营电视台发表讲话，宣布辞去最高军事指挥官的职务。

在这个被外界视为“期待已久”的讲话中，塞西说这是他“最后一次穿着军装出现在埃及人民的眼前”。

他说，埃及被“恐怖分子所威胁”，而他将努力使埃及人民“免于恐惧”。

塞西同时承诺未来将处理埃及日益严重的经济问题，但是呼吁该国人民不要指望“出现奇迹”并且努力工作、促进埃及的进步。

在讲话中，塞西说他“不会不面对绝大部分埃及人民的呼唤”，决定“谦卑地”向“人民的意愿低头”。

他的支持者视其为埃及的“救星”，唯一能结束在2011年推翻穆巴拉克政权后所引发的混乱局面的领导人物。

成千上万支持塞西的埃及民众曾经走上街头，要求他参加总统大选。

据称，埃及政府将在周日公布总统候选人名单，公布之后就不得加以变更。

虽然埃及本地的媒体报道说，投票过程将在7月17日结束，但是埃及政府迄今尚未公布投票以及开票日期。

除了塞西之外，目前已知唯一的另外一个宣布有意参选的是左派政治人物哈姆丁·萨巴希。

现年59岁的塞西，原本是埃及情报部门的负责人，预料现任的总参谋长西德基·苏卜希接任最高军事统帅的职务。

（撰稿：威克，责编：路西）