埃及领导人塞西辞军职准备投身竞选总统
- 2014年 3月 26日
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埃及的塞西元帅周三（26日）在国营电视台发表讲话，宣布辞去最高军事指挥官的职务。
在这个被外界视为“期待已久”的讲话中，塞西说这是他“最后一次穿着军装出现在埃及人民的眼前”。
他说，埃及被“恐怖分子所威胁”，而他将努力使埃及人民“免于恐惧”。
塞西同时承诺未来将处理埃及日益严重的经济问题，但是呼吁该国人民不要指望“出现奇迹”并且努力工作、促进埃及的进步。
在讲话中，塞西说他“不会不面对绝大部分埃及人民的呼唤”，决定“谦卑地”向“人民的意愿低头”。
他的支持者视其为埃及的“救星”，唯一能结束在2011年推翻穆巴拉克政权后所引发的混乱局面的领导人物。
成千上万支持塞西的埃及民众曾经走上街头，要求他参加总统大选。
据称，埃及政府将在周日公布总统候选人名单，公布之后就不得加以变更。
虽然埃及本地的媒体报道说，投票过程将在7月17日结束，但是埃及政府迄今尚未公布投票以及开票日期。
除了塞西之外，目前已知唯一的另外一个宣布有意参选的是左派政治人物哈姆丁·萨巴希。
现年59岁的塞西，原本是埃及情报部门的负责人，预料现任的总参谋长西德基·苏卜希接任最高军事统帅的职务。
（撰稿：威克，责编：路西）