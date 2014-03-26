美司令：中国潜艇或将首配远程核导弹

图片版权 AFP Image caption 洛克利尔表示，中国研发潜艇的能力先进。

美军太平洋司令部司令洛克利尔说，中国可能在年底前首次拥有配备远程核导弹的潜艇。

美国海军四星上将洛克利尔表示，中国最新式潜艇可能会配备射程达4000千海里（约7500公里）的新型弹道导弹。

洛克利尔在美国参议院军事委员会表示，“这将使中国在2014年底前首次拥有可信的海基核威慑能力”。

洛克利尔所讲的是中国“晋”级弹道导弹核潜艇及其携带的“巨浪二型”潜射弹道导弹。

洛克利尔表示，“中国研发潜艇的能力先进，构成强大和实力不断增强的潜艇力量”。

中国官方媒体在去年10月首次罕见地披露中国弹道导弹核潜艇部队情况，并发布多张照片，并称其为中国“可信的第二次核打击力量”。

洛克利尔在美国参议院军事委员会说，在未来10年，中国将拥有相当现代化的60至70艘潜艇，这对一个区域强国来说，已是相当多的潜艇。

法新社引述美国海军情报处高级情报官卡洛金说，中国目前有5艘核攻击潜艇、4艘弹道导弹核潜艇、53艘柴电潜艇。

美国国会研究服务处资料显示，中国生产潜艇的速度节奏很快。1995至2012年，北京共生产了2.9艘潜艇。

（编译/责编：萧尔）