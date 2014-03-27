日本死刑犯被关46年后获准重审

图片版权 BBC World Service Image caption 袴田岩的姐姐袴田秀子一直在为弟弟申冤

日本一男子被判死刑经过46年后获得法院准予重审，据信他是世界上等待死刑最久的囚犯。

现年78岁的袴田岩因为涉及静冈县一家四口遇害案（袴田事件）而在1968年被法院判处死刑。

袴田岩当时在被警方侦讯20天之后自白，但后来出庭受审时推翻自白，表示自己遭到警方刑求。

日本司法制度非常依赖犯罪嫌疑人的自白来起诉和定罪，但批评者指出警方取得嫌疑人自白的程序经常有瑕疵。

DNA鉴定结果

前职业拳手袴田岩被指控于1966年在受雇的味噌工厂杀害雇主、妻子和子女四人，并放火焚烧。

警方在袴田岩的员工宿舍房间内找到5件沾染血迹的衣服，并以此作为定罪证据。

但辩护律师提证显示，沾染血迹衣物的DNA鉴定结果与袴田岩的DNA不符。

审判长村山浩昭在宣布决定理由时表示，根据DNA鉴定结果，可以认定“这些既不是被告的衣物，也不是作案时穿着的衣物”。

要求重审

当年审判此案的其中一位法官也公开表示，他相信袴田岩是无辜的。

袴田被判死刑后一直要求重审。他也成为了日本历史上第6名获得重审机会的确定死刑犯。

袴田岩的姐姐袴田秀子（81岁）2008年向法院提出了第二次重审请求，法院的决定令她感到无比欣喜。

辩护律师团团长西岛胜彦则称：“袴田的热切心愿终于实现了。”

（撰稿：友义 责编：董乐）