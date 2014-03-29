上万人再次走上曼谷街头要求英禄下台
- 2014年 3月 29日
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上万人星期六（3月29日）再次走上泰国首都曼谷街头，要求总理英禄下台。
抗议者中有人挥舞旗帜，还有人吹哨。他们从曼谷商业区銮比尼公园（Lumpini Park）游行前往旧城区。
数月来，曼谷一直抗议不断。上个星期，泰国宪法法庭裁决2月份英禄决定举行的大选无效。
本次示威游行的领袖警告当局不要企图再次举行选举。他表示选举仍将被抵制。
这次示威游行也正值泰国将举行上议院选举。
全部150席中，77个席次由人民票选选出，剩余为任命产生。
（编译/责编：董乐）