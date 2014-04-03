德州美军基地发生枪击事件多人死伤
- 2014年 4月 3日
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在得克萨斯州的美军胡德堡基地周三（4月2日）发生枪击事件，这已是该基地过去五年来的第二次枪击事件。
媒体引述当地官员说，至少有四人死亡，14人受伤，据报死者中包括枪手本人。
目前，基地的戒严状况已经结束，基地内的车辆开始获准驶离。
附近一家医院的官员对媒体说，他们收治了四名枪击事件中的伤者，估计还要收治另外两名。
他说，这些伤者分别在颈部、胸部和腹部中枪，伤势分别为稳定与严重不等。
奥巴马总统说，枪击事件令他感到“心碎”，并表示将对事件展开全面调查。
国防部长哈格尔形容事件是一个悲剧。但他同时表示，目前尚不清楚事件的有关详情。
据一些美国媒体报道，枪手是34岁的军士伊万·洛佩兹，但军方尚未就枪手身份发表正式声明。
胡德堡基地09年曾发生一次枪击事件，造成13人死亡，32人受伤。开枪的哈桑少校其后被判处死刑。
（编译：沙漠/责编：伊人）