图片版权 Image caption 上周五，土耳其法院解除了对YouTube的类似禁令

土耳其法院下令电信主管部门必须解除对社交网站推特(Twitter)的禁令，因为这个做法损害了人们的言论自由。

总理埃尔多安在推特广泛传播涉及他与儿子的腐败指控后，曾发誓要“消灭”推特。他本人否认了涉腐的指控。

上周五，另一家法院宣布了解除对YouTube的类似禁令。

埃尔多安声说，法院做出这样的决定并不对的，不是爱国的表现。

在当局封闭推特和Youtube时，土耳其许多网民找到很多方法来避开政府的防火墙。

埃尔多安是在涉及自己和他的家庭成员的腐败录音指控在网上公布并传播后下令封锁推特的。他说录音是虚假并且经过编辑的。

该项禁令于3月21号颁布，理由是推特未能删除包括其高级官员在内的涉腐的指控。

但是宪法法院在4月2日裁决，该项禁令违法。

除了推特禁令，土耳其政府同样也对YouTube进行了封锁。

封锁Youtube的举措是与在该网站出现的揭露土耳其高层官员谈论如何秘密打击叙利亚的录音密切相关。

土耳其外交部长达武特奥卢很明显的在询问派遣坦克进军的可能性。

这个来自YouTube的匿名录音还没有被证实其真实性。

埃尔多安声称此类录音纯属虚构，旨在让人们反对他的政权。

在土耳其去年发生的声势浩大的反政府示威中，反对者运用推特和Facebook传递了大量信息。