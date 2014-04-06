多国领袖赞许阿富汗成功举行总统选举

图片版权 AP Image caption 共有八名候选人角逐总统宝座。

阿富汗与西方领袖纷纷赞许阿富汗的总统选举投票得以在高投票率之下顺利结束，并认为这是一次成功的选举。

阿富汗独立选举委员会称，在估计达1200万的合格选民当中，超过700万人参与了星期六（4月5日）的投票，相当于58%的投票率，当中有三分之一为女性。

不过，于当地采访的多名BBC记者纷纷接获投票站选票短缺的报告，包括首都喀布尔的投票站。

阿富汗40万军警据信倾巢而出阻止塔利班武装破坏选举进行。BBC记者洛因在喀布尔报道说，这是自2001年塔利班政权倒台后当地最大规模的一次军事行动。

他说，喀布尔每一处路口都设立了警察路障，所有外来车辆自星期五中午起被禁止进入首都。尽管如此，一些选民早于投票开始前一个小时排队等候，整个选举气氛有如一场嘉年华。

不过，全国最终仍有10%投票站被选举委员会宣告为无法安全开放，投票进行期间也发生了零星的暴力事件。阿富汗国防部表示，当天最严重的三起事故为：

东北部昆都士省一处投票站有三名选举委员会官员和三名阿富汗军方人员被塔利班火箭炮炸死

西北部巴德吉斯省有武装分子与军方爆发枪战，12名武装分子被击毙、九人受伤

东部卢格尔省有一名阿富汗士兵丧生

Image caption 已经投票的选民当中有三分之二为女性。

“重大成就”

这是阿富汗首次透过投票箱来实现政权更迭，共有八名候选人竞逐接替因已连任一次而必须卸任的现总统卡尔扎伊，但能视为领先者的只有前外长扎勒迈·拉苏尔、前财长阿什拉夫·加尼·艾哈迈德扎伊和领导反对党的另一位前外长阿卜杜拉·阿卜杜拉。

这次投票的初步结果要待4月24日才会公布，目前预测没有任何一名候选人能取得过半数选票，而这将意味着需要在5月28日举行第二轮投票。

卡尔扎伊说，尽管天气湿冷且有恐怖袭击威胁，阿富汗全国各地的“兄弟姐妹”仍然踊跃投票，让国家前进了一步。

图片版权 AFP Image caption 卡尔扎伊任满两届总统必须卸任。

美国总统奥巴马发表书面声明赞扬阿富汗选民、保安部队和选举官员，并称这对于确保阿富汗能迈向民主和继续获得国际社会支持至关重要。

英国外长黑格的声明说这次选举是阿富汗的重大成就；北约秘书长拉斯穆森形容这是阿富汗的历史时刻，并祝贺所有参与投票的选民。

联合国安理会赞同阿富汗保安部队的表现，同时谴责了企图破坏选举的暴力袭击。

中国外交部发言人洪磊说，中方尊重阿富汗人民的选择，希望此次选举将成为阿富汗走向团结与稳定的新起点。

不过，这次选举还是传出了怀疑舞弊的消息。南部坎大哈省据称有警察阻止选民和观察员前往投票站；内政部说瓦尔达克省有两名警员涉嫌往投票箱填塞假选票而被逮捕。

在选举举行前，当地还有民众担心会出现“幽灵投票站”，也有人指出目前在流通的选民证远多于已登记选民。

（编译：叶靖斯 责编：伊人）

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