德国外长：德中不想让克里米亚成为先例

图片版权 Reuters Image caption 施泰因迈尔在北京与中国外长王毅举行了会谈。

正在中国访问的德国外长施泰因迈尔周一（14日）表示，乌克兰的局势令人担忧，中国和德国都不愿看到克里米亚发生的事情重演。

此前，施泰因迈尔在北京与中国外长王毅举行了会谈。

在周末，亲俄罗斯的武装人员控制了乌克兰东部城市斯拉维扬斯克，并与乌克兰的保安部队对峙。西方指责俄国蓄意破坏该地区的稳定，作为向该地区出兵的前奏，重演吞并克里米亚。

施泰因迈尔说，德国和中国希望即将于周四在日内瓦举行的乌克兰危机四方会谈能找到一个政治解决方案。

这一会谈将包括来自俄国、乌克兰、美国和欧盟的代表。

德中两国外长还呼吁乌克兰局势“降温和非暴力”。

王毅补充说，中国想要国际社会采取合作直到各方达成一项协议。

他还促请莫斯科不要采取任何有可能加剧乌克兰事态恶化的步骤。

与此同时，俄罗斯第一副总理伊戈尔・舒瓦洛夫在接受德国《周日世界报》的采访时谈到西方国家的制裁对俄国经济的影响时说，面对西方制裁俄国会向东看，这不仅包括中国，而且也包括亚太地区的其他国家。

他以新加坡为例说，那里有很好的金融服务，证券交易和资金流动。

俄罗斯外长拉夫罗夫本周也将访华，预计乌克兰危机也将是他同中国官员会谈的重要议题。

（编译/责编：尚清）