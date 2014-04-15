Image caption 印度最高法院做出具有里程碑意义的裁决，承认变性人为第三种性别。

印度最高法院周二（15日）做出具有里程碑意义的裁决，承认变性人为第三种性别。

最高法院在向那些既不承认自己是男性、也不承认自己是女性的人授予合法权利的时候说：“每个人都有选择自己性别的权利。”

裁决还命令政府部门向第三性人提供和其他少数族群一样的工作和学习配额，以及包括厕所在内的关键设施。

据根据，印度有大约两百万变性人。

在印度，人们通常用“希吉拉”这个词来形容变性人和易装癖，“希吉拉”的意思是太监。

活动人士说，由于选择变性，他们生活在社会边缘，一般都非常贫穷，大多数靠唱歌跳舞生活，还有的靠乞讨和卖淫为生。

人权组织说，变性人经常面对巨大的社会歧视，有的医院甚至拒绝为他们看病，因为他们无法把自己称作男人或女人。

而周二最高法院的裁决说，变性人也是印度公民，按照宪法精神，政府必须为他们提供与其他公民一样的工作和受教育的平等机会。

印度最高法院的法官还说，政府还必须尽力提高对第三种性别人群的认识，并确保他们能使用医疗保健和其它的关键设施。

（编译：嵇伟 责编：横路）