越南放弃2019年亚运会主办权

图片版权 AFP Image caption 越南放弃亚运会主办权使得亚运理事会必须尽快寻找新的主办国

越南宣布因缺乏资金而放弃2019年亚运会主办权。

越南政府表示，该国缺乏主办亚运会的资金，如果赛事不成功，其声誉会面临危险。

越南主办亚运会的决定在该国国内没有引起多少兴奋，媒体和博客上却出现越来越多反对的意见。

很多人质疑，花费数亿美元主办亚运会对仍处在全球金融危机恢复期的越南来说是否值得。

寻找替代国

亚运理事会周五（4月18日）就此越南放弃2019年亚运会主办权表示惊讶，因为必须尽快找到一个新的主办国。

亚运理事会秘书长辛格对美联社表示，理事会将考虑多方因素，决定哪个国家能够做好主办国—尤其考虑到时间因素。

从参与者人数上看，亚运会是夏季奥运会之外最大的赛事。

尽管越南体育部长对亚运会的预算是1.5亿美元，经济学家曾表示，最终帐单可能高于这个数字的5倍，且有望达到今年韩国仁川亚运会10亿美元的水平。

虽然越南当局非常反对来自内部的批评，但是近年来互联网用户的爆炸式增长为反对者提供了很多表达意见的空间。

俄罗斯索契冬奥会显示，大型国际赛事为主办国带来国际和社交媒体的多方关注，而这正是有神秘色彩的越南领导层想要避免的状况。

（编译：高志强 责编：顾垠）