缅甸反对派民主斗士温丁去世

图片版权 AP Image caption 温丁出狱后，仍执著地穿着蓝色囚服，提醒人们还有被关押的政治犯。

缅甸被监禁时间最长的政治犯、“反对派之父”温丁周一（21日）去世，享年85岁。

温丁曾是一名记者和资深民主活动家，被统治该国近50年的军政府关押了近20年。

缅甸全国民主联盟党发言人说，温丁最近几周来健康状况恶化，周一早上在仰光的一家医院病逝，他的葬礼将于本周三举行。

监禁和折磨

1988年，温丁和著名民主领袖昂山素季一起创建了缅甸全国民主联盟。

1989年，在学生为首的民主暴动中温丁被捕，然后被监禁，罪名是“反政府宣传”。

2011年，缅甸在经过近半个世纪的军事统治后，成立了由军方支持的文职政府，由前将军吴登盛任总统。

吴登盛的文职政府上台后进行的政治改革，包括陆续释放政治犯，得到国际社会的好评。

2008年9月，作为大赦的一部分，温丁从臭名昭著的仰光永盛监狱被释放。

当2008年9月穿着监狱的蓝色囚服走出永盛监狱时，温丁仍然不相信他已经获得了自由。

在被监禁期间，他曾受到严刑拷打和折磨，还曾被连续5天不准睡觉，接受审讯。

从1996年起他被单独关押，每两个星期才有短短15分钟与探监的家人见面的时间。

蓝色囚服

去年监狱当局要求他归还出狱后仍然穿着的囚服，或者偿付囚服的成本费约两美元，双方的纠葛持续了一段时间。

温丁当时在接受法新社记者采访时说，他坚持穿蓝色囚服，是为了声援仍然被关押在缅甸监狱的异见人士，表示他的国家并没有完全自由。

缅甸军政府关押了大约2000名异见人士，现总统、前军政府将军吴登盛承诺，会在去年底之前全部释放政治犯。

但人权组织说，活动人士和异见人士仍然不断被现当局关进监狱。

温丁在1950年代初起曾担任过法新社等媒体的记者，他称自己成为反对派是因为军政府的迫害，迫使他走上政坛。

温丁曾多次获得国际新闻自由奖，还出版过描述监狱生活的书《那是什么？人间炼狱》。

长达20年的监禁损害了他的健康，他身患多种疾病，包括心脏病、高血压和脊柱炎等。

长期担任他助理的亚尔扎尔说，温丁逝世前一天还重申了对昂山素季的支持。

缅甸最著名的反对派领袖昂山素季在被软禁多年后，不仅在2010年获得自由，并进入议会，她还表示将参加2015年的总统选举。

（编译：嵇伟 责编：高毅）