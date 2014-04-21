日本疑虑中国正改换战争赔偿要求权

图片版权 Reuters Image caption 菅义伟称中国的做法“从根本上动摇了日中邦交正常化精神”

上海海事法院扣押日本商船三井株式会社一艘轮船作为赔偿中国轮船公司二战期间遭受的财产损失。

这一消息周一（4月21日）让日本感到中国新近展开对日不留情面的司法手段可能正向严苛执行经济制裁的方式升级，疑虑近几个月来中国司法机关陆续开始接受中国民众控告二战期间受日企迫害的案件，今后是否都可能出现类似结果。

日本内阁官房长官菅义伟周一在记者会上针对中国宣布扣押日本商船三井船舶表示"极为遗憾"，他并把中国此举提升到"是从根子上动摇了1972年日 中联合声明显示的日中邦交正常化精神"。

他还说，日本政府正通过外交渠道要求中国尽快提供相关讯息，指出"此举只会产生在中国从商的日本企业退缩 效果，强烈希望中方采取适当的应对措施"。

案件经过

上海市政府此前一天宣布上海海事法院上周六（4月19日）在浙江舟山港扣押了日本大型海运公司商船三井的一艘货轮"BAOSTEEL EMOTION"号，理由是商船三井未执行中国法庭2010年作出的赔偿判决。

案件起因是1936年中国船王租借给日本海运公司两艘轮船，此后日本侵华战争爆发，两艘轮船被日军征用后沉没，但日本海运公司没支付租金和损坏赔偿。

1988年中国船王的后裔向法庭起诉后来接手日本海运的公司Japan Line、要求赔偿，2007年上海海事法院判决当时已合并了Japan Line的商船三井赔偿29.16亿日元（当时约2亿元人民币）。商船三井上诉后，2010年中国最高人民法院维持原判，宣告商船三井败诉。此后商船三井与原告谋求过和解，但至今没达成协议。

商船三井的公关部门周一就中国扣押他们的轮船说，"得到了当地来的消息，现正加紧确认事实，也准备研究对策"。

商船三井称，被扣押的货轮是全长320米、排水量11.9万吨的大型货轮，该货轮是根据一项长期合约，往返于中国和澳大利亚之间运送矿石，一次可运载22.6万吨。一般预计，如果商船三井今后不支付赔偿额的话，该货轮则可能被中国法庭拍卖。

日本媒体反应

包括日本官方电视台NHK在内，日本各大传媒都连日详尽追踪相关消息和日本官方、商企等反应。其中《产经新闻》等部分日媒报道，日本政府正准备向中国提出抗议和严正交涉。

不过日本经济界最大报纸《日本经济新闻》分析指出，"此举是习近平政权在历史问题上，严厉对日立场不缓和的鲜明表现"，并报道"日本企业间正广泛提升戒心，认为在二战赔偿等中国人现在起诉日企的案件上，日企面临不利的裁判局面，今后要慎重考虑到中国的新投资等"。

大部分主流日媒和舆论周一都在议论中国以扣押日企资产来迫使执行赔偿裁判的动向中说，根据中日1972年建交时的《联合声明》文件，中国已放弃了要求战争赔偿的权利，中国这次的举措，可能显示中国正在推翻放弃战争赔偿权的协议。

（责编：李莉）