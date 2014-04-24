潜水员称岁月号船难两遇难者“不愿分离”

图片版权 Reuters Image caption 安山市市民举行烛光守夜祈祷。

报道说，韩国的一名潜水搜救人员表示，他在沉没的岁月号渡轮的船舱内发现了在死前将自己绑在一起的两具遗体。

他说，这一男一女学生生前似乎是担心会被水流冲开，因此将救生衣上的绳索绑在一起。

这名潜水员告诉当地报社说，“当我看到他们的遗体时，我就哭了，我想他们是不想分开”。

由于无法将两具遗体同时从沉没的船舱中带到水面上，潜水员不得不将绳索切断。

悼念仪式

韩国安山市当地周四（24日）举行了烛光守夜，悼念并为遇难者祈祷。

失踪者家属也再次对韩国当局的搜救行动感到不满，他们包围了负责向家属简报的官员。

家属们向官员们怒骂，指责他们救难不力，行动迟缓。

哀伤气氛

周四早些时候，檀园高中周四恢复上课，但是校园满是悲伤的气息；许多该校学生和教员在岁月号渡轮海难中丧生。

位于韩国首都首尔南方安山市的檀园高中校园内，到处可见黄丝带、白色的菊花以及遇难学生与教员的相片。

韩国官方说，岁月号沉没时船上有476名乘客，其中有339名是到济州岛参加毕业旅行的檀园高中学生和教员。

渡轮沉没事件发生在4月16日，截至周四为止，搜救人员总共发现了171名乘客的遗体，另有131名乘客仍然下落不明。

（撰稿：威克 责编：顾垠）