美俄两国互责“背后鼓动”乌克兰危机

图片版权 Getty Image caption 亲俄武装在斯拉维扬斯克设置路障

美俄两国因为乌克兰危机而相互指责，声称对方不在乌克兰攻击亲俄武装之后努力降低紧张。

俄国形容美国“直至目前为止没做任何能够解决此一紧急危机的事情”。

美国则说，莫斯科“积极地鼓动乌克兰东部的紧张局势”。

美卿表态

在刚举行的一个记者会上，美国国务卿克里谴责俄国煽动在乌克兰东部的暴力，以及没有符合在一周前的日内瓦协议的承诺。

克里说，情报资料显示，俄罗斯特工正在鼓吹暴力，而俄国保安部队也在乌克兰境内活动。

他同时声称，可以让俄国改变路线的窗口已经逐步缩小。他说，如果俄国不选择按照日内瓦协议所要求的舒缓局势的做法，美国将会采取行动，实施进一步的制裁。

立场互异

在此之前，俄国外交部发表了声明，要求美国“运用所有的影响力，让乌克兰过渡政府认清道理，并且让乌克兰过渡政府相信，应该克制，不采取任何会让乌克兰陷入更深层危机的草率行动”。

美国国务院发言人普萨基则表示，俄国“不但未能给予降低紧张局势所需的公众支持，反而以煽动性质的语言积极地鼓动乌克兰东部的紧张局势”。

美俄双方都提到了4月17日在日内瓦所取得的协议。根据此一协议，所有占领了政府大楼的非法武装组织都必须离开。

俄国外交部的声明说，“我们希望美国最后还是会基于舒缓局势紧张的理由，根据日内瓦声声明的内容采取紧急步骤”。

美国国务院发言人普萨基则说，美国国务卿克里曾经与俄国外长拉夫罗夫通话六次，而拉夫罗夫都没有表示愿意负责“实施俄国在日内瓦声明中所作的承诺”。

普萨基警告说，“如果俄国不把这当成优先事务，就会有进一步的制裁措施”。

乌克兰周四（24日）早上派遣特种部队攻击了亲俄武装占据的东部城市斯拉维扬斯克，至少有两名亲俄武装人员死亡。

俄国随后下令动员西部和南部军区的部队到俄国与乌克兰边界准备军事演习，并称是“被迫采取行动”

（撰稿：威克 责编：顾垠）

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