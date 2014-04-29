朝鲜在同韩国有争议边界开始实弹演练

图片版权 AFP Image caption 朝鲜上月在同一地区实弹演练演变成韩朝互相发炮。

韩国报道说，朝鲜开始在靠近与韩国有争议的黄海北方界线海域进行海上实弹射击演练。

这是平壤一个月内第二次进行同类演练。

韩国国防不说，朝鲜方面星期二（4月29日）早些时候通报说，将于临近韩方延坪岛和白翎岛的区域举行实弹演练。

韩方说，朝方通报的射击区位于北方界线朝方一侧。韩军已做好应对准备，正密切关注朝军动向。

北方界线是朝鲜战争结束后由联合国划定，朝鲜一直不予承认。

今年3月，朝鲜在同一区域举行实弹演练，韩国称部分炮弹落入韩方水域，结果双方相互发炮数百枚。

在这次实弹演练进行之际，卫星图像显示朝鲜有可能正在筹备第四次核试验，而美国总统奥巴马也刚结束了对韩国的正式访问。

华盛顿持续要求平壤放弃其核计划，平壤则对奥巴马访韩感到不满。

朝中社星期一（28日）刊发朝鲜最高权力机关国防委员会的一份声明，指责美国“拿朝鲜正义的核武找茬”，朝鲜核问题“是因美国持续的核威胁和恐吓而产生的”。

声明说：“在炒作莫须有的朝鲜‘挑衅’、‘威胁’和‘人权’的旧调之前，首先应该反思一下腐败透顶的美国社会的臭气。”

（编译：叶靖斯 责编：李莉）

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第三次世界大戰將會是朝鮮引起

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