韩检方：岁月号船东忽视船体不稳的警告

图片版权 Reuters Image caption 岁月号船难死者大多是参加毕业旅行的韩国檀园高中学生。

韩国检察官说，休班的船长曾经向船东警告发生船难造成数百人死亡的岁月号渡轮船体不稳。

根据韩国检察官的说法，船难发生时休班的这位船长，曾经在岁月号渡轮重新装修之后多次警告这艘渡轮不可以超载货物。

但是事发时，岁月号渡轮上装货总重是货物装载“建议总重量”的三倍，这艘6825吨的渡轮离开出发地--仁川港时，货物载重3606公吨。

岁月号渡轮所属的清海镇航运在2012年10月到去年（2013年）2月之间，重新装修该渡轮的内装，当时清海镇航运刚买下岁月号不久。

清海镇航运在第3、第4以及第5层加装了乘客住宿舱房，韩国检察官说，这位被他们称为申姓船长的休班船长曾经警告公司说，改装工程改变了岁月号渡轮的重心与平衡。

申姓船长在船难发生当天休假，由李锡俊代班，李锡俊和其他14名船员在船难发生后不久便被当局拘捕。

据称，申姓船长还警告说，改装工程削弱了岁月号保持平衡的能力，韩国检察官说，但是船东不理会申姓船长的警告。

航运公司经理被捕

两名清海镇航运的高层经理因为涉嫌业务疏失导致渡轮沉没、过失致死的罪名而被当局逮捕。

清海镇航运行政总裁金汉植（音译）在周二也被仁川检察官传讯问话。

调查人员现在的重点是超载还有装修和改装工程导致的船体结构改变是否是造成渡轮沉没，另外还有就是在超重的情况之下，压舱重量是否足够。

调查人员说，渡轮的装修和改装都经过有关部门的批准，而且也经过检查符合安全规定，但是清海镇航运后来可能未经许可私自进行了某些修改。

岁月号在4月16日沉没，有174人获救，200多人证实遇难，还有90多人失踪，潜水员目前仍在韩国南部济州岛船难发生地点继续搜寻。

（撰稿：威克，责编：友义）